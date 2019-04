Grüne Parteichefs warnen: Jetzt bloss nicht abheben

Noch nie, ruft die 57-jährige Parteichefin Regula Rytz ihren Parteikollegen zu, noch nie habe sie eine derartige Aufbruchstimmung erlebt. Total halte die Partei in den 26 Kantonsparlamenten jetzt 216 Sitze – so viele wie noch nie in der Parteigeschichte, sagt Rytz. «Überall spriesst und blüht die grüne Idee.»

Doch der Star des Tages ist weder der alte Kämpe Brélaz noch die glückliche Parteichefin Rytz – sondern der erst 32-jährige Martin Neukom. Vor zwei Wochen hat Neukom in Zürich der FDP einen Sitz in der Kantonsregierung entrissen. Für diesen Überraschungscoup wird er in Siders mit frenetischem Applaus gefeiert.

Nur das Vorspiel

Die Wahlen in den Kantonen waren aber nur das Vorspiel. Um die Wurst geht es erst im Herbst, bei den Nationalratswahlen. Und darum, warnt Rytz, dürfe man jetzt auf keinen Fall übermütig werden. «Wir werden die Wahlen im Oktober nicht im Schlafwagen gewinnen.»

Auch Nationalrat Balthasar Glättli (ZH) schlägt mahnende Töne an. Damit es in Bern wirklich zum «Grünrutsch» (O-Ton Glättli) komme, müsse die Partei sehr gut mobilisieren. Und das sei auf nationaler Ebene schwieriger als in den Kantonen. Aufgrund des eidgenössischen Wahlsystems, das grosse Parteien begünstigt, hat die Partei in kleinen Kantonen weiterhin kaum Chancen auf Sitzgewinne.

Damit helfen grüne Stimmen in manchen Kantonen bestenfalls ihrer Listenpartnerin SP – oder sie sind sogar ganz für die Katze. Um im Herbst auch auf eidgenössischer Ebene zu triumphieren, brauche es darum in den verbleibenden 197 Tagen sehr viel Einsatz, mahnt Glättli, der zusammen mit Nationalrätin Lisa Mazzone (GE) als Co-Wahlkampfleiter fungiert.