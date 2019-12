Grüne Nagelprobe: Ökoprojekte der Kantone auf der Kippe

Das Vorhaben ist kein Einzelfall. «Im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir heute in fast allen Kantonen mehr Revitalisierungsprojekte, die umsetzungsreif sind», sagt Stephan Attiger (FDP), Aargauer Regierungsrat und designierter Präsident der kantonalen Bau- und Umweltdirektoren. Entsprechend haben die Kantone für die Zeit von 2020 bis 2024 beim Bund Vorhaben im Umfang von 370 Millionen Franken angemeldet – ein Rekordwert. Das zeigt ein unveröffentlichtes Dokument des Bundesamts für Umwelt (Bafu), das dieser Zeitung vorliegt.

280 Millionen als Kompromiss?

Der Wunschzettel der Kantone kommt diese Woche im Rahmen der Budgetdebatte auf den Tisch. Ob das neue, grünere Bundesparlament einen ökologischen Akzent setzen wird? Der Bundesrat und die vorberatende Kommission des Nationalrats wollen 180 Millionen Franken für die nächsten fünf Jahre sprechen, pro Jahr also 36 Millionen statt wie bis anhin 30 Millionen.

Links-grünen Kräften geht das zu wenig weit. SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel fordert 280 Millionen Franken, also 56 Millionen pro Jahr. Die Kantone wären mit diesem «Kompromiss» zufrieden, wie FDP-Magistrat Stephan Attiger sagt. So oder so müssen die Kantone einen Teil der jeweiligen Projektkosten selber tragen. Je nachdem, wie gut ihr Vorhaben die Vorgaben des Bundes erfüllt, sind es zwischen 20 und 65 Prozent.

Doch sämtliche bürgerliche Vertreter haben in der vorberatenden Kommission gegen Schneider Schüttels Antrag gestimmt. Dabei anerkennt die FDP in ihrem neuen Umweltpapier beim Gewässerschutz «grossen Optimierungsbedarf» und benennt insbesondere Revitalisierungen als «wichtige Massnahme».

Die CVP ihrerseits war Mitarchitektin jenes Kompromisses, der vor zehn Jahren zum Rückzug der Volksinitiative «Lebendiges Wasser» und – als Gegengeschäft – zur Einführung der Revitalisierungspflicht für die Kantone geführt hatte. Anstelle von 16'000 Kilometern Gewässerläufen, so der Konsens damals, sollen nur 4000 Kilometer wieder ihren natürlichen Zustand erhalten. Geschätzte Kosten: knapp fünf Milliarden Franken, verteilt über achtzig Jahre. Pro Jahr macht dies etwa 60 Millionen Franken – was in etwa jenem Beitrag entspricht, den nun SP-Politikerin Schneider Schüttel vorschlägt. Die CVP, so fordern deshalb Umweltschützer, solle – ihren damaligen Bemühungen entsprechend – diese Gelder nun auch sprechen.