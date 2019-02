Es muss jetzt alles schnell gehen. Schneller als sonst. Seit Präsidentin Petra Gössi am Samstag auf Bernerzeitung.ch/Newsnetz eine ökologische Wende auslobte, werden die Karten in der Partei neu gemischt. Alte Bündnisse brechen, neue Allianzen entstehen. Noch weiss niemand, wer am Ende als Sieger dastehen wird.