Grosser Unmut über die Ausdünnung des Posstellennetzes

400 Poststellen gefährdet

Von 3700 Poststellen vor 20 Jahren bleiben heute 1235 Poststellen übrig. Und der Strukturwandel geht weiter. Diesen Herbst zog die Post von Region zu Region und stellte ihre Pläne für das Poststellennetz nach 2020 vor. Jede dritte Poststelle wird demnach überprüft. Was ­bedeutet, dass noch einmal rund 400 Poststellen von der Schliessung bedroht sind. Die Post argumentiert mit veränderten Kundenbedürfnissen. Die Kundenfrequenz am Schalter sei rückläufig, immer mehr Dienstleistungen könnten digital oder automatisiert erfolgen. Die Post will Poststellen nicht ersatzlos streichen, sondern durch Agenturen zum Beispiel in Dorfläden oder mit «Postschaltern an der Haustür» (Hausservice) kompensieren. Die Zahl der Zugangspunkte steigt damit sogar leicht. Ende September gab es nach Angaben der Post 1323 Post­filialen, 920 Agenturen, 1330 Hausservicestellen und 325 Servicepunkte (zum Beispiel Aufgabe- und Abholstellen, MyPost-24-Paketauto­maten).



Gemäss einer neuen Studie, die das Bundesamt für Kommunikation durchgeführt hat, schätzt eine Mehrzahl der Befragten diesen Umbau weg von der klassischen Poststelle aber nicht. Postagenturen, die nicht alle Dienstleistungen anbieten können, kommen schlechter weg als Poststellen. Sie können nur gerade mit den längeren Öffnungszeiten punkten.

Die Schweizerische Post, welche zu 100 Prozent dem Staat gehört, muss einen gesetzlichen Grundversorgungsauftrag erfüllen. Die Post finanziert diesen mit Erträgen aus ihren Dienstleistungen und einem Restmonopol für Inlandbriefe unter 50 Gramm. cab