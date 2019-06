Grosse Mehrheit der Schweizer rechnet mit sinkenden Renten

Fast drei Viertel der Schweizer Bevölkerung geht davon aus, dass das Rentenniveau in Zukunft sinken wird. Das hat eine Studie ergeben. In der Schweiz besteht demnach ein starkes Sicherheitsdefizit bezüglich der Altersvorsorge.

Davon gehen 51 Prozent von «eher sinkenden» und 22 Prozent von «deutlichen sinkenden» Renten in der Schweiz aus. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten «Sicherheitsmonitor» des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV) hervor. In dessen Auftrag befragte die Forschungsstelle sotomo in Zusammenarbeit mit der Militärakademie (Milak) an der ETH Zürich im April 1013 Personen zu ihren Sicherheitseinschätzungen.