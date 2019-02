Christian Wasserfallen ist ein Profi. Seit 15 Jahren macht er Politik, stieg auf von einer Berner Schulkommission bis zum Vizepräsidenten der FDP Schweiz. Das schafft nur, wer belastbar ist, ruhig und überlegt.

Als der Berner Nationalrat aber am Samstag die Zeitung aufschlug, wurde er von einer Wut übermannt. Wasserfallen tat, was Experten in solchen Situationen nicht empfehlen. Er ging auf die sozialen Medien.