Gössi verspricht Klima-Positionspapier bis Juni

An der Delegiertenversammlung in Flawil SG hat Parteipräsidentin Petra Gössi die FDP-Basis auf den kommenden Wahlkampf eingestimmt. Die Partei müsse bei den zentralen Problemen der Schweiz Verantwortung übernehmen, forderte sie.

Wahlkampfziel der FDP sei es, die zweitstärkste Kraft in der Schweiz zu werden, sagte Gössi in ihrer Eröffnungsrede. Wahlen gewinne man, indem man politisch lesbar sei und für seine Werte einstehe. Verantwortung sei dasjenige Element, das in den Werten der FDP verankert sei. Verantwortung in der Politik heisse, dass man Lösungen suche.