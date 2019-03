Er ist aber nicht SVP-Politiker, sondern früh pensionierter Redaktor, über 30 Jahre lang hat er bei Zeitungen gearbeitet, zuletzt beim «SonntagsBlick». In Glarus war er Oberrichter, Vormundschaftspräsident und Landrat der CSP, des linken Flügels der CVP.

Er habe sich immer als Linker verstanden, sagt Walter Hauser, sei von der Schule geflogen und habe das Militär abgebrochen. Er habe gegen Autoritäten und Willkür gekämpft. Nun kämpft er Seite an Seite mit SVP-Nationalrat Pirmin Schwander für die Entmachtung der Kesb. Im Frühling 2018 haben sie eine Initiative lanciert, in deren Komitee Hauser sitzt, die verlangt, dass bei Urteilsunfähigkeit einer Person die Familie zuständig ist.

«Wie ein Zweckverband»

«Am besten ist es, wenn die Familien ihre Probleme selber lösen», sagt Hauser. «Sobald sich jemand einmischt, gibt es doppelt Krach.» Dass die Kesb in vielen Fällen hilft und geschätzt wird, zählt in seinen Augen zu wenig, gemessen am Unrecht, das er wahrnimmt. Das heutige Kindes- und Erwachsenenschutzrecht sei die grösste Fehlkonstruktion im schweizerischen Gesetz. Keine andere Behörde habe derart weitreichende Kompetenzen, wo die Bürger in ihren Grundrechten so stark betroffen seien.

Den Einwand, dass die Kesb professionell aufgestellt ist im Gegensatz zur früheren Vormundschaftsbehörde, in der Bäcker und Garagisten in abendlichen Sitzungen über das Schicksal von Familien verfügten, kontert er: «Die Vormundschaftsbehörde war immerhin demokratisch legitimiert, die Mitglieder wurden gewählt. Die Kesb ist organisiert wie ein Kehrichtzweckverband. Sie ist eines Rechtsstaats unwürdig.»

Hauser hat sich hineingesteigert in seine Wut gegen die Behörde. Wenn er darüber spricht, ereifert er sich, wird laut und gestikuliert. Ohnehin ist er sehr unmittelbar und direkt. Auch freundlich und extrovertiert, aber auch volkstümlich, ohne Umschweife, ohne den Habitus des promovierten Juristen, der er ist.