Das Tram 14 zuckelt vollelektrisch durch die Stadt, Station Zeughaus, direkt zum Tesla. Modell X-100 D, gross, bullig, elektrisch. Und als ob der Wagen alleine nicht spektakulär genug wäre – Flügeltüren! –, liessen die Basler noch Sirenen montieren. Auf 140'000 Franken kommt ein so zum Polizeiauto umgebautes Elektromobil zu stehen, sieben davon will der Kanton Basel-Stadt kaufen, drei hat er schon in den Niederlanden zum Alarmpikett-Fahrzeug, wie es korrekt heisst, umbauen lassen.