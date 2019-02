Denn mit dem Alter verbinden die meisten Menschen auch Ängste, etwa vor dem Verlust der geistigen Fähigkeiten oder davor, anderen zur Last zu fallen.

Insgesamt 9000 erwachsene Personen aus der Deutschschweiz befragte sotomo und gewichtete die Resultate repräsentativ, wie aus der am Mittwoch präsentierten Umfrage hervorgeht. Den Auftrag zur Umfrage gab das Berner Generationenhaus. Es ist eine Institution der Burgergemeinde Bern, das sich als öffentlicher Ort der Begegnung und des gesellschaftlichen Dialogs versteht.

Die Umfrage zeige ein "vielseitiges Stimmungsbild" zum persönlichen Umgang mit dem Älterwerden und zur alternden Gesellschaft, schreiben die Verfasser der Studie. Positiv mit dem Alter in Verbindung gebracht haben die Befragten Begriffe wie Gelassenheit, Freiheit von Verpflichtungen oder "niemandem mehr etwas beweisen müssen". Dem stehen Begriffe wie Zerfall und Einschränkungen gegenüber.

Aktiv, aber nur in der Freizeit

Eine überwiegende Mehrheit gesteht auch Menschen in hohem Alter zu, ein aktives und lustvolles Leben zu führen. Dies allerdings nur im Freizeitbereich. Eine deutliche Mehrheit findet es nämlich nicht angemessen, wenn sich 75-Jährige noch in der Arbeitswelt oder in der Politik engagieren.

Dies steht in Kontrast zum ebenfalls deutlich geäusserten Bedürfnis, dass in einer alternden Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung auch Ältere stärker in die gesellschaftliche Verantwortung eingebunden werden sollen.

Mit gemischten Gefühlen

Dem Älterwerden begegnen die Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer mit gemischten Gefühlen. Weniger als 20 Prozent der Befragten freuten sich uneingeschränkt auf das Alter. Bei gegen 60 Prozent halten sich positive und negative Aspekte die Waage.