Gemeinsamer Aufruf zur Deeskalation

In Brüssel ist gerade Machtübergabe, und in Bern herrscht mit Blick auf das Rahmenabkommen Funkstille. In diesem Vakuum wollen Schweizer Parlamentarier und Abgeordnete des EU-Parlaments ein Zeichen setzen. Andreas Schwab, Vorsitzender der Schweiz-Delegation im EU-Parlament, und Nationalrat Hans-Peter Portmann (FDP), Vorsitzender der Schweizer Parlamentsdelegation, haben in Strassburg eine gemeinsame Erklärung präsentiert.