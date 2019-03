Eine «Höllenmaschine»

Das Beispiel Nyon zeigt, in welches Dilemma die Steuerreform gerade begüterte Waadtländer Gemeinden am Genfersee bringt. Die Situation wird für sie dramatisch. Dabei begann alles so harmonisch. Der «dynamische Kompromiss», den Sozialdirektor Pierre-Yves Maillard (SP) und Finanzdirektor Pascal Broulis (FDP) aushandelten, schien der Königsweg zur Steuerreform zu sein. Dafür, dass es für tiefere Firmensteuern votierte, profitiert das Volk von höheren Kindergeldern, mehr Geld für Krippen, und niemand muss über 10 Prozent des Einkommens für Krankenkassenprämien zahlen. Die Unternehmen finanzieren als Kompensation für Steuergewinne einen Teil der zusätzlichen Sozialausgaben. Aber eben nur einen Teil.

«Wir haben uns auf vage Prognosen und Versprechungen der Regierung gestützt.»Daniel Rossellat, Stadtpräsident von Nyon

Das wird dieser Tage vielen Bürgern bewusst. Ihre Gemeinden müssen die Hälfte der «facture sociale» zahlen, der Rechnung für soziale Wohlfahrt, die der Kanton und die Gemeinden je hälftig unter sich aufteilen. Just die Unternehmenssteuerreform und die mit ihr gestiegenen Sozialausgaben haben die «facture sociale» für die Gemeinden nochmals verteuert. Die Gemeinden zahlen heute jährlich über 800 Millionen an Krankenkassenzuschüsse, Alters- und Pflegeheime, Ergänzungsleistungen und Familienzulagen.

Das ergibt für Gemeinden wie Nyon und Epalinges eine doppelte Belastung. Sie müssen die tieferen Unternehmenssteuern mit Einsparungen oder sogar Steuererhöhungen kompensieren – und gleichzeitig die immer teurere «facture sociale» mitfinanzieren, derentwegen das Volk der Steuerreform überhaupt zustimmte. Mischler und Rossellat halten diesen Zustand für unhaltbar. Ein Schatten liegt über dem «dynamischen Kompromiss». Rossellat spricht von einer «machine infernale», einer «Höllenmaschine». Doch der heute finanziell gesunde Kanton liess bislang kaum mit sich reden.

Regierung zeigt sich hart

Die Regierung will den Kantonsbeitrag an die «facture sociale» nicht erhöhen. Finanzdirektor Broulis redet den Kanton arm, obwohl auf seinen Konten 3 Milliarden liegen. Das verärgert Mischler wie Rossellat. Sie sagen: Die Gemeinden hätten 2001 dem mit über 10 Milliarden überschuldeten Kanton aus der Krise geholfen. Heute gerieten sie selbst in finanzielle Schieflage, ohne dass es den Kanton kümmere. Wäre Mischler im Kantonsrat nicht aktiv geworden, hätte Rossellat in Nyon noch ärgere Finanzsorgen. Weil die Stimmbürger die nationale Unternehmenssteuerreform verwarfen, bekamen der Kanton und die Gemeinde keine Bundessubventionen. Mischler forderte per Motion, den Gemeinden trotzdem 50 Millionen Subventionen auszuschütten. Die Regierung wollte zunächst nicht, lenkte dann aber ein. Jedoch nur für das laufende Jahr.

Nun hofft die Waadt, dass die Schweiz der Staf zustimmt. Die damit verbundenen Millionensubventionen aus Bern aufgrund des höheren Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer würden den Gemeinden helfen, Finanzlöcher zu stopfen. «Rund 100 Millionen bekäme die Waadt. Wir brauchen das Geld», sagt Nationalrat Olivier Feller (FDP, VD). Doch Rossellat befürchtet, dass gerade Waadtländer die Staf ablehnen könnten. Aus Ärger über die einst als Königsweg gepriesene kantonale Steuerreform.