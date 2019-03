Zu reden gibt es viel. Die SP will im Herbst die rechtsbürgerliche Mehrheit in Bundesbern brechen. Beim Klimaschutz braucht es endlich Taten statt Worte. Und zur EU-Waffenrichtlinie, über die am 19. Mai abgestimmt wird, sagt die Partei natürlich Ja - auch wegen der wichtigen Beziehungen zu Europa, wie SP-Präsident Christian Levrat in seiner Rede ausführt.

Gruppe fordert Kurswechsel

Aber eben: die SP und Europa, ist da alles noch so klar? Die Delegiertenversammlung steht im Zeichen parteiinterner Spannungen. Schuld ist das Rahmenabkommen mit der EU, mit dem die Parteiführung wegen Bedenken zum Lohnschutz so unglücklich ist, dass sie sich zeitweilig dem europaskeptischen Lager anzunähern schien, Seite an Seite mit der SVP argumentierte. Das ärgert Parteimitglieder, denen der weltoffene, europafreundliche Kurs der SP am Herzen liegt und die im gewerkschaftlichen Beharren auf Lohnschutz sogar eine unsympathisch nationale Besitzstandwahrung erkennen.

Vor wenigen Tagen hat die ehemalige SP-Nationalrätin Chantal Galladé überraschend zu den Grünliberalen gewechselt, angeblich, weil ihr die Haltung der SP zum EU-Abkommen und der «Juso-Stil» der Partei missfallen. Und eine proeuropäische Gruppe von SP-Politikern fordert gemäss eines SRF-Berichts dringlich einen Kurswechsel beim Rahmenabkommen von ihrer Partei.

Präsident Christian Levrat verdaut noch die «turbulente Woche», wie er in seiner Rede vor den Delegierten sagt. Er werde nicht über den Parteiwechsel von Frau Galladé sprechen, aber doch kurz zum Thema «Meinungsvielfalt in unserer Partei» und zur SP-Haltung gegenüber Europa. Es wird sofort ganz still im Saal, auf den langen Tischen stehen die Kantonsfähnlein der Delegierten.

«Wir lassen uns nicht spalten»

Die Vielfalt, sagt Levrat, sei absolut lebendig, ja, die SP Schweiz eine der heterogensten linken Parteien Europas. Er verweist auf Frankreich und Deutschland, wo die Kämpfe unter Realos und Fundis, Bobos und Prolos doch viel härter und blutiger seien. «In der Schweiz hätten sie alle bei uns Platz.» Die Partei bleibe einig in ihrer Verschiedenheit und lasse sich nicht spalten – nicht von den Medien und nicht von «privaten Karriereplänen».