«Geben wir Robotern Rechte, ­behandeln wir sie wie Menschen»

Frau Bryson, was ist für Sie ein Roboter?

Joanna J. Bryson: Alles, was Wahrnehmung in Handlung umwandelt. Ein Thermostat zum Beispiel ist ein eher einfacher Roboter. Er nimmt die Temperatur wahr und heizt je nachdem die Wohnung. Ihr Smartphone ist ein relativ intelligenter Roboter. Es nimmt sehr vieles wahr, allerdings ist es in der Handlung beschränkt. Aber Ihr Smartphone könnte Türen öffnen, Ihre E-Mails beantworten oder Reisepläne für Sie machen. Weil die meisten von uns bestimmte Dinge jedoch selber kontrollieren wollen, tut es der intelligente ­Roboter nicht. Jedenfalls noch nicht.

Betrachten Sie intelligente ­Roboter als eine neue Spezies, für die Sie nun eine Ethik entwerfen?

Nein, ich mag es überhaupt nicht, wenn man biologische Begriffe wie Spezies für Roboter verwendet. Jede Spezies kann sich fortpflanzen, die künstliche Intelligenz ist dazu nicht in der Lage. Sie ist ein Gegenstand. Oder anders gesagt: ein bewusster Akt von Menschen. Wir produzieren sie – und wir reproduzieren sie auch. Deshalb sind wir allein für sie verantwortlich.

Auch wenn sie selber lernt und Entscheidungen trifft?

Ja, denn sie trifft diese Entscheidungen in unserem Namen. Sie ist bloss eine Erweiterung unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten. Deshalb sollten Menschen für sie auch haften. Es braucht keine neuen Robotergesetze, ­dafür reichen die Gesetze für Menschen.

Das EU-Parlament hat aber kürzlich einen Bericht ver­abschiedet, der empfiehlt, für intelligente Roboter einen ­speziellen rechtlichen Status einzuführen – als elektronische Personen.

Ich weiss, denn ich stehe dem EU-Parlament in Sachen künstliche Intelligenz beratend zur Seite. Allerdings hatte ich mich dagegen ausgesprochen, weil ich einen solchen Schritt für ein enormes Risiko halte.

Weshalb?

Wenn die EU die Steuerpflicht- und Haftungsfragen für Roboter genau regelt, könnte dies Unternehmen dazu animieren, viele Bereiche voll zu automatisieren und umso mehr menschliche Jobs zu streichen. Gäbe es ausserdem Rechte und Pflichten für Roboter, würden wir sie auf die gleiche Stufe stellen wie Menschen. Dagegen wehre ich mich. Verfassungsrechte stellen sicher, dass Menschen von anderen nicht unterdrückt werden oder zu Schaden kommen. Wir können die künstliche Intelligenz aber so entwickeln, dass sie keinen Schutz wie Menschen braucht.

Wie meinen Sie das?

Wir brauchen Rechte, weil wir als Individuen einzigartig sind. Eine künstliche Intelligenz ist es nicht. Man kann ein Back-up von ihr machen und dieses immer wieder neu laden. Menschen sind zudem verletzliche Wesen, die ihre guten und leidvollen Erfahrungen ein Leben lang mit sich her­umtragen. Bei einer künstlichen Intelligenz kann man die Erinnerung an Schmerz oder Leiden einfach löschen.

Vielleicht ist die künstliche ­Intelligenz aber irgendwann so intelligent und individuell, dass sie das nicht zulässt?

Wenn wir etwas designen, können wir es auch so designen, wie wir wollen. Viele Menschen denken, wenn ein Roboter immer ­intelligenter und intelligenter wird, wird er irgendwann wie ein Mensch sein. Das ist aber falsch.

Wieso?

Wir gehen in unserer Kultur davon aus, dass Intelligenz und Menschsein stets gekoppelt sind. Wir sollten aber lernen, beides unabhängig voneinander zu betrachten. Denn die menschliche Intelligenz ist anders als die künstliche – und deshalb sollten wir sie auch anders behandeln.

Haben Sie ein konkretes ­Beispiel?

Ein intelligenter Thermostat wird nie Entscheidungen über Politik treffen. Er wird nur das entscheiden, wozu ihn Menschen programmiert haben. Und auch wenn man ihn noch so intelligent macht, ist es sinnlos, dass er Schach spielen kann. Weil er ein Thermostat ist. Es gibt heute viele intelligente Roboter, aber die meisten sind spezialisiert.

Es werden also Fachidioten gezüchtet?

Ja, und ich finde es richtig, die kognitiven Fähigkeiten einer künstlichen Intelligenz auf die Anwendungsbereiche zu be­grenzen.

Weil sie ansonsten zu gefährlich werden könnte?

Wir sind sehr komplexe Wesen, die sehr viele unterschiedliche Probleme lösen können. Ich glaube nicht, dass es kaum je möglich sein wird, eine generelle Intelligenz zu schaffen, die von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist. Aber natürlich versuchen heute einige Forscher, intelligente Roboter wie Menschen nachzubauen und zu kommerzialisieren. Ich finde das unethisch, im Prinzip ist das wie das Klonen von Menschen.

Wie macht man denn ethische Regeln für Roboter?

Wissen Sie, früher dachte ich, dass viele Leute nicht verstehen, was künstliche Intelligenz ist. Heute denke ich, dass viele Leute Ethik nicht verstehen. Es gibt keine ethischen Prinzipien, die ewig anwendbar sind. Gerechtigkeit ist immer bloss eine Frage der Zeit und der Perspektive. Ethik und Moral passen sich immer wieder der gesellschaftlichen Entwicklung an. Und es entstehen immer neue ethisch-moralische Dilemmas.

Was bedeutet das für die künstliche Intelligenz?

Erst einmal sollte sie moralische Dilemmas auf keinen Fall noch grösser machen. Ich halte es eh für absurd, die künstliche Intelligenz mit komplexen ethisch-moralischen Fragestellungen auszustatten, solange wir es selbst nicht schaffen, alle Menschen gleich zu respektieren. Wieso muss eine künstliche Intelligenz die gleichen Erfahrungen machen wie der Mensch? Doch nur, weil wir glauben, dass wir uns besser mit ihr identifizieren können, und uns dadurch sicherer fühlen.

Apropos sicherer fühlen: Süd­korea setzt an der Grenze zu Nordkorea bereits heute autonome Killerroboter ein. Sie überwachen die Grenze, iden­tifizieren Eindringlinge und ­können ohne menschlichen ­Befehl das Feuer eröffnen.

Das stimmt nicht ganz. Der Schiessbefehl wird nicht mehr in Echtzeit gegeben, aber das autonome Waffensystem hat natürlich Befehle eingespeist bekommen. Auch wenn der Roboter autonom handelt, liegt die Verantwortung beim Militär, das den Killerroboter designt und entschieden hat, ihn einzusetzen. Bei Kriegsrobotern haben wir ein klassisches moralisches Dilemma: Einerseits sollte man keine Maschinen entwickeln, die Menschen töten, anderseits rettet es Menschenleben, wenn Roboter statt Soldaten kämpfen.

Aber im Krieg gibt es viele unübersichtliche Situationen, es gilt komplexe strategische Entscheidungen zu treffen. Kann ein Roboter das?

Natürlich nicht. Die künstliche Intelligenz hilft uns aber, bestimmte Probleme besser zu lösen. Idealerweise müsste sie die Kriegsführung einfacher machen. Die Realität sieht aber oft anders aus.

Werden intelligente Roboter ­irgendwann die ethischeren Soldaten sein, weil sie keine ­unberechenbaren Gefühle ­empfinden?

Sie meinen: Gibt es dann keine Massaker an Zivilisten oder Vergewaltigungen und andere Kriegsverbrechen mehr? Für mich bleibt das eine offene Frage. Gefühle können auch sehr nützlich sein, denn sie ermöglichen uns, ein Ermessen für Situationen zu entwickeln. Und Roboter können auch unberechenbar reagieren, weil der Programmierer niemals alle Situationen vorhersehen kann. Man kann sie manipulieren, wie Menschen auch.

Wie sollte man künstlicher ­Intelligenz optimal einsetzen?

Ideal wäre, wenn Menschen und Roboter kooperieren. Dann können sie sich gegenseitig «überwachen». Der Mensch die Software, der Roboter vielleicht die menschlichen Impulse. Aber ich sehe sie keinesfalls als Team, in dem Menschen und Roboter auf der gleichen Stufe agieren. Eher wie Herrchen und Hund. Wir müssen immer der Mittelpunkt bleiben und die künstliche Intelligenz lediglich eine Weiterentwicklung unserer Kultur.

Zur Person: Joanna J. Brysons Forschung deckt zahlreiche Themen ab – von künstlicher Intelligenz über Roboterethik bis zu menschlicher Zusammenarbeit. Bryson hat mehrere akademische Gaststellen inne und berät verschiedene Regierungsorganisationen. Neu ist die US-Forscherin Leiterin des Ethikbeirats von Mindfire (siehe Box). (Berner Zeitung)