Seit 1996 wurde die ordentliche Franchise zweimal erhöht, zuletzt vor 15 Jahren auf die heutigen 300 Franken. Eine Anpassung an die gestiegenen Gesundheitskosten ist also gerechtfertigt. Allerdings wird es nach der geplanten Erhöhung von 2021 bis zum nächsten 50-Franken-Schritt nicht wieder so lange dauern. Das neue Gesetz sieht einen Automatismus vor, der die Franchise alle drei bis vier Jahre um 50 Franken anhebt. Gut möglich, dass die Minimalfranchise 2030 bereits 500 Franken beträgt. Und geht es nach dem Willen der nationalrätlichen Gesundheitskommission, wird sie gleich jetzt auf 500 Franken erhöht, bevor der Automatismus einsetzt.