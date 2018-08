Freiburger SVP-Kantonalpräsident wirft das Handtuch

Der Freiburger SVP-Kantonalpräsident Ruedi Schläfli tritt nach nur 15 Monaten von seinem Amt zurück. Arbeitsüberlastung und Streitereien innerhalb der Partei hätten ihn zu diesem Schritt bewegt, teilte er in einem vom Westschweizer Fernsehsender RTS publizierten Abschiedsbrief mit.

Demnach werde Schläfli sein Amt auf den 19. August niederlegen. Gründe für seinen Rücktritt lägen in der Berufsordnung, einer Überlastung im Zusammenhang mit dem Amt als kantonalen Präsidenten und des Mandats des Abgeordneten sowie verschiedene Streitigkeiten innerhalb der kantonalen Partei seit Mai 2018.

Landwirt und ehemaliger Ringer

Ruedi Schläfli war im April 2017 zum Präsidenten der kantonalen SVP gewählt worden. Er war der einzige Kandidat im Rennen. Der Landwirt und ehemalige Ringer war seit 2011 Mitglied des Grossen Rates und seit 2012 Vizepräsident der Freiburger SVP. Im März kandidierte Schläfli zum Freiburger Stadtrat, hat aber die Zusatzwahl als Ersatz für die Grüne Marie Garnier gegen Didier Castella (FDP) verloren.

In einer Stellungnahme schrieb die Freiburger SVP am Samstagabend, dass die Mitglieder des Büros die Entscheidung von Herrn Schläfli zur Kenntnis genommen und respektiert hätten. Sie danken ihm für sein Engagement. In der Zwischenzeit werde die Verantwortung der kantonalen Partei von den drei Vizepräsidenten und den Mitgliedern des SVP-Büros übernommen. (tag/sda)