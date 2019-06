Frauen und Ausländer sollen Dienst leisten

Sie verstehen sich als eine alternative Stimme im Streit um die geplante Revision des Zivildienstgesetzes. Das sagt Co-Präsidentin Noémie Roten über ihren Verein ServiceCitoyen.ch. Die Organisation mit Sitz in der Romandie will die Dienstpflicht in der Schweiz ausweiten: zu einem Bürgerdienst, der über das Militär hinausgeht und auch die Frauen einbindet.