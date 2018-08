Frau nach Attacke in Genf aus Koma erwacht

Eine der Frauen, welche in Genf brutal verprügelt wurde, ist am Donnerstagabend aus dem Koma erwacht. Der Sprecher der Genfer Staatsanwaltschaft, Henri Della Casa, konnte auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA keine näheren Angaben zum Gesundheitszustand der Frau machen.

Der Vorfall hatte sich vor zehn Tagen ereignet und schweizweit eine grosse Welle der Empörung ausgelöst. Fünf Frauen waren vor einem Nachtlokal in der Altstadt von Genf von einer Gruppe von Männern auf offener Strasse verprügelt worden. Zwei der Opfer mussten mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Protestaktion gegen Gewalt an Frauen: Rund einhundert Menschen demonstrierten letzte Woche in Genf. Video: Tamedia/sda

Die mutmasslichen Täter wurden inzwischen mehrheitlich identifiziert und stammen offenbar aus dem grenznahen Frankreich. Die Genfer Staatsanwaltschaft hatte Anfang Woche beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beantragt, das Verfahren wegen der Nationalität der Verdächtigen an Frankreich abtreten zu können. Die französischen Behörden wollten erst wieder informieren, wenn die mutmasslichen Täter festgenommen sind.

Der brutale Angriff auf die Frauen schockierte die ganze Schweiz. Nicht nur in Genf, sondern auch in Lausanne, Bern, Basel und Zürich fanden Kundgebungen von mehr als 600 Menschen statt, die ein Ende der Gewalt gegen Frauen forderten. Die Frauen der SP Schweiz forderten am Freitag in Bern als Reaktion auf den brutalen Angriff Massnahmen, darunter eine Präventionskampagne «Nein heisst Nein». Auch Frauen aus anderen Parteien wollten auf kantonaler und nationaler Ebene Vorstösse gegen Gewalt an Frauen einreichen. (ens/sda)