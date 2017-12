Fodert die CVP Buttet heute zum Rücktritt auf?

Der Druck auf Nationalrat Yannick Buttet, aus dem Parlament zurückzutreten, wächst. Die CVP hat noch keine Entscheide gefällt. Die Parteispitze will sich jedoch heute treffen, um eine Haltung im Fall Buttet festzulegen. Parteipräsident Gerhard Pfister erklärte dem «SonntagsBlick», es sei völlig offen, welche Entscheide getroffen würden. Bereits vergangene Woche hat die CVP ihren Vize-Präsidenten suspendiert.

CVP-Nationalrat Yannick Buttet hat einen Rücktritt bisher ausgeschlossen. Er glaubt auch nicht, dass seiner Partei durch sein Verhalten Schaden entstanden sei. «Entscheidend wird jedoch die Frage eines hängigen Verfahrens gegen mich sein», sagte er.

Geklingelt, bis die Polizei kam

Der Walliser steht im Zentrum einer Stalking-Affäre. Zum Auslöser der Affäre soll es in der Nacht auf den 19. November in Siders VS gekommen sein, wie die Westschweizer Zeitung «Le Temps» enthüllte. Dort tauchte der Nationalrat und Präsident der Gemeinde Collombey-Muraz vor dem Haus seiner ehemaligen Geliebten auf.

Nach Angaben der Zeitung klingelte er so lange, bis die Frau, welche sich alleine mit ihren Kindern zu Hause befand, die Polizei rief. Buttet selber gab den Fall gegenüber der Zeitung «Le Temps» zu. Es sei während einer tiefen Ehekrise zu den Vorfällen gekommen, die sein Urteilsvermögen und sein Verhalten beeinflusst habe.