Fluglotsen reagieren auf Präzedenzfall

Die Sorgfaltspflicht verletzt

Auch das Fehlverhalten des Piloten der Boeing-Maschine könne den Fluglotsen nicht entlasten, heisst es im Urteil. Dieser hatte geltend gemacht, der ­Boeing-Pilot habe den Steigflug eingeleitet, obwohl die Freigabe einem anderen Flugzeug gegolten habe. Der Fehler der Besatzung vermöge den Fluglotsen «nicht von seinen Pflichten zu entbinden», begründen die Bundesrichter ihr Verdikt.

Konkret werfen sie ihm zwei Fehler vor, womit er die gebotene Sorgfaltspflicht verletzt und fahrlässig gehandelt habe. Zum einen habe er es trotz verbind­licher Regeln unterlassen, von der Boeing-Besatzung das Funkrufzeichen zu verlangen, um sie zweifelsfrei identifizieren zu können. Zum anderen habe sich der Lotse nicht versichert, dass die von ihm fälschlicherweise anvisierte Maschine seine Freigabe korrekt verstanden habe.

Tiefe Betroffenheit beiden Flugverkehrsleitern

Die Lotsengewerkschaft Aerocontrol zeigt sich «tief betroffen» über das Verdikt aus Lausanne. Nicht zuletzt, weil es in einer verkehrsreichen Zeit und kurz vor dem ersten Ferienwochenende ins Haus geflattert ist. «Die Verunsicherung der Lotsen ist gross, der Schock sitzt tief», sagt Aerocontrol-Sprecherin Marianne Iklé. Das Bedürfnis der Flugverkehrsleiter, über das Urteil und die damit drohenden Konsequenzen zu reden, sei riesig. Zwar seien stets Mitarbeiter auf Abruf, die für die Betreuung ihrer Kollegen in Notsituationen geschult worden sind. «Doch derzeit ist der Bedarf derart hoch, dass diese bei weitem nicht ausreichen», sagt Iklé.

Die Flugsicherung sei über diesen Entscheid enttäuscht, teilt Skyguide mit. Sie fürchtet um ihre Sicherheitskultur, die sogenannte Just Culture. Demnach können Mitarbeiter Vorfälle straffrei melden, sofern niemand zu Schaden kam und weder Vorsatz noch Grobfahrlässigkeit vorliegen. «Wir werden nun ana­lysieren, was dies für die Operationen der Flugsicherung in Zukunft zu bedeuten hat», sagt Sprecher Vladi Barrosa.