Falsche Prognose: Autobranche zahlt kaum CO2-Strafen

Lange Zeit war es ein gut gehütetes Geheimnis: Welche Autoimporteure verkaufen zu viele klimaschädliche Neuwagen und müssen deshalb Bussen zahlen? In dieser Frage besteht nun erstmals Transparenz. Das Bundesamt für Energie (BFE) liefert auf Anfrage die bis dato unveröffentlichten Informationen. Bislang hat das Amt jährlich nur die Sanktionshöhe für die Branche insgesamt bekannt gegeben.

Die Zeitschrift «Saldo» verlangte 2015 indes eine genaue Aufschlüsselung – gegen den Willen der Importeure, die diese Informationen als Geschäftsgeheimnisse einstuften. Ein Fall für die Richter. An der Offenlegung sah das Bundesverwaltungsgericht ein «erhebliches Interesse der Allgemeinheit». Es entschied deshalb letzten Herbst, dass der Bund die Liste publik machen muss.

Diese Liste liegt mittlerweile vor, und sie zeigt: Von den zehn grössten Generalimporteuren in der Schweiz mussten 2016 deren vier Sanktionen zahlen, weilihre Neuwagenflotte die vom Bund geforderten C0 2 -Zielwerte nicht einhalten konnte. Am stärksten zur Kasse gebeten wurde die General Motors SA mit gut 400'000 Franken, gefolgt von der FCA Group (Fiat) und der Mazda SA. Bussen erspart blieben dagegen unter anderem der VW-Gruppe und Porsche, der BMW AG sowie der Ford SA. Pro verkauftem Wagen betrug die Sanktion maximal 30 Franken – ein Betrag, der sich bei Neuwagenpreisen von mehreren Zehntausend Franken im Promillebereich bewegt.

«Schock-Tabelle»

Die skizzierten Dimensionen kontrastieren stark mit den Prognosen von Auto-Schweiz. Als der damalige Umweltminister Moritz Leuenberger (SP) 2009 eine CO2-Strafsteuer vorschlug, warnte Auto-Schweiz davor, dass die Käufer von neuen Autos in Zukunft rund 800 Millionen Franken zusätzlich zahlen müssten – pro Jahr. Der «Blick» präsentierte eine «Schock-Tabelle», die für einzelne Modelle Preisaufschläge von gegen 100 Prozent respektive mehreren Zehntausend Franken zeigte.

Machen Sie mit bei «Die Schweiz spricht»: Die Aktion bringt Menschen ins Gespräch, die nahe beieinander wohnen, aber politisch unterschiedlich denken.

Es ist anders gekommen. Seit der Einführung der Strafsteuer 2012 beliefen sich die Bussen auf durchschnittlich 4,7 Millionen Franken pro Jahr. Hinzu kommt: Die Sanktionen treffen die Generalimporteure, also die Mitglieder von Auto-Schweiz, vergleichsweise schwach. 2016 etwa beliefen sie sich auf total 2,4 Millionen Franken. 1,35 Millionen davon mussten die Generalimporteure bezahlen, 0,05 Millionen die Parallelimporteure. Zusammen deckten sie 99,5 Prozent des Markts ab. Der Rest, rund 1 Million Franken, entfiel auf die Kleinimporteure, die aber nur 0,5 Prozent der rund 320'000 Neuwagen einführten. Deren Kunden spürten die Sanktionen folglich deutlich mehr. 2016 waren es im Durchschnitt gut 650 Franken pro Fahrzeug. Der Grund für die Diskrepanz: Kleinimporteure beschaffen oft speziell verbrauchsstarke Fahrzeuge, dies auf Wunsch ihrer Kunden, die dafür auch eine höhere Sanktionszahlung in Kauf nehmen.

Neue Motorengeneration?

Die Aufschlüsselung der Sanktionen schlägt politisch Wellen. Hat Auto-Schweiz aus Kalkül mit zu hohen Prognosen operiert, um von der Politik ein möglichst sanftes Bussenregime zu erhalten? Tatsache ist: Die Branche profitierte etwa davon, dass der Bund erst 2015 alle Wagen für die Berechnung des CO 2 -Durchschnitts erfasste, also auch die PS- und damit die verbrauchsstarken. 2014 waren es erst die verbrauchsärmsten 80 Prozent, ein Jahr zuvor die verbrauchsärmsten 75 Prozent.

Grafik vergrössern

Auto-Schweiz-Direktor Andreas Burgener verwahrt sich gegen den Vorwurf. Er spricht von «Annahmen», die sich als falsch entpuppt hätten, weil insbesondere die Effizienzgewinne bei neuen Motorengenerationen grösser gewesen seien als ursprünglich angenommen. Burgener will die Strafzahlungen für die Auto-Schweiz-Mitglieder nicht als Peanuts tituliert sehen: «Die Beträge gehen addiert in den Millionenbereich.» Nicht darin enthalten seien die Kosten für den Aufwand, um CO 2 -Bussen zu reduzieren oder zu vermeiden. So etwa würden Importeure effizientere Fahrzeuge teilweise zu einem besonders günstigen Preis verkaufen, um den CO 2 -Durch-schnitt ihrer Flotte tief zu halten.

Bundesrat hilft Branche

Auto-Schweiz-Direktor Burgener sieht die Importeure auf dem richtigen Weg. Die Mitglieder von Auto-Schweiz hätten die CO 2 -Reduktionsziele fast gänzlich geschafft, sagt er. Zur Einordnung: Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoss der Schweizer Neuwagenflotte liegt derzeit bei 134 Gramm pro Kilometer. Gemäss Gesetz dürfen es nur 130 sein.

Und bald schon werden die Grenzwerte strenger. Analog zur EU dürfen in der Schweiz Neuwagen ab 2020 im Durchschnitt nur noch 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen; so hat es das Stimmvolk im Mai 2017 mit seinem Ja zur Energiestrategie beschlossen. Der Bundesrat hat aber letzten Herbst in Eigenregie eine Übergangsregelung auf Verordnungsstufe festgelegt. Demnach wird der Bund erst 2023 die ganze Schweizer Wagenflotte zur Berechnung des CO 2 -Durchschnitts heranziehen und zuvor die verbrauchsstärksten 5 bis 15 Prozent davon ausnehmen. Ebenso sollen die Importeure emissionsarme Fahrzeuge – unter 50 Gramm CO 2 – mehrfach anrechnen dürfen.

Erneut das Geld-Argument

Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Dem Parlament bietet sich die Gelegenheit zur Korrektur. Der Hebel: das neue CO 2 -Gesetz für die Periode 2020 bis 2030. Die nationalrätliche Umweltkommission wird nächste Woche die Beratungen weiterführen und dann möglicherweise auch diesen Punkt behandeln.

Auto-Schweiz jedenfalls will eine scharfe Umsetzung verhindern. Das Argument ist wieder finanzieller Art: Ohne Übergangsphase, so mahnen die Importeure, drohten zwischen 2020 und 2023 Sanktionszahlungen von bis zu 200 Millionen Franken. Stéphanie Penher, beim VCS Bereichsleiterin Verkehrspolitik, bezeichnet diesen Widerstand als «enttäuschend». «Das CO 2 -Neuwagenziel ist die wirkungsvollste klimapolitische Massnahme im Verkehr. Für die Importeure ist sie durchaus tragbar.» (Tages-Anzeiger)