Seit den Wahlen von 2015 haben die Fraktionen von SVP und FDP im Nationalrat zusammen eine knappe Mehrheit von 101 Stimmen. Diese Mehrheitsverhältnisse haben auch Einfluss auf die Koalitionen, die sich bei Abstimmungen zu Sachvorlagen bilden.

Immer häufiger stehen in dieser Legislatur das rechtsbürgerliche Lager aus SVP und FDP der Mitte-links-Allianz aus CVP, SP und Grünen gegenüber. Gemäss dem internetbasierten Analysetool Smartmonitor bildete sich in rund 10 Prozent der Abstimmungen im Nationalrat eine erfolgreiche rechtsbürgerliche Zweierallianz. Hingegen war in 6 Prozent der Abstimmungen das Mitte-links-Lager erfolgreich, wie der Smartmonitor zeigt.