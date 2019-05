FDP spricht sich für flexibles AHV-Alter und Schuldenbremse aus

An der Delegiertenversammlung der FDP Schweiz am Samstag in Flawil SG diskutierte die Parteibasis über konkrete Reformen bei der Altersvorsorge. Weiter wurden die 280 Delegierten auf den Wahlkampf eingestimmt.

Eine von der FDP-Parteipräsidentenkonferenz vorgelegte Resolution zur Altersvorsorge wurde ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Zu den Kernpunkten des Papiers gehört eine Flexibilisierung des AHV-Alters mit einem schrittweisen Renteneintritt sowie einer über mehrere Jahre abgestuften Reduktion der Arbeitszeit.