Ex-Bundesratskandidat Hans Wicki liegt auf Intensivstation

Hans Wicki ist beim Skifahren verunfallt. Er brach sich mehrere Rippen und verletzte sich an der Leber. Dies sagte Stefan Bosshard, Präsident der FDP Nidwalden, auf Anfrage.

Bosshard bestätigte am Mittwoch eine Meldung der «CH Media»-Zeitungen. Der Unfall passierte am Wochenende in Sölden. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des 55-jährigen freisinnigen Politikers lagen Bosshard nicht vor. Gemäss Medienberichten befindet sich Wicki auf der Intensivstation.