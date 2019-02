Mit ihrem damaligen Freund David Och war Daniela Widmer 2011 in einem VW-Bus in Pakistan unterwegs, als die beiden Reisenden in die Fänge der Taliban gerieten und entführt wurden. Nach 259 Tagen gelang den beiden Geiseln die Flucht. Nun engagiert sich die 35-jährige Ex-Polizistin in der Politik. Seit 2018 ist sie Gemeinderätin im Aargauer Ort Bellikon, seit zehn Tagen offiziell Vorsteherin der Behörde.