Thormann wurde Anfang November 2018 von Bundesanwalt Michael Lauber freigestellt. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, er habe zum ehemaligen Chef des Rechtsdienstes der Fifa zu wenig Distanz gehabt und dadurch das Amtsgeheimnis verletzt. Die Untersuchung durch einen ausserordentlichen Staatsanwalt entkräftete die Vorwürfe. Thormann kehrte trotzdem nicht zur BA zurück.

Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts entscheidet über Beschwerden in Fällen, die von der Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht angeklagt werden. Gegen Urteile der Strafkammer gab es bisher nur eine Beschwerdemöglichkeit beim Bundesgericht in Lausanne. Seit dem 1. Januar 2019 gibt es als neue Instanz die Berufungskammer in Bellinzona.