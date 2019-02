Das ging schnell. Noch letzten Samstag diskutierte die FDP-Fraktion ausgiebig über das institutionelle Abkommen mit der EU. Am Schluss wurde die bisherige Position der Parteileitung verworfen und Zustimmung beschlossen. Am Montag reichte FDP-Fraktionschef Beat Walti in der nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben bereits den Antrag ein, dass der Bundesrat das Rahmenabkommen paraphieren und damit das Verhandlungsergebnis akzeptieren und dem Parlament vorlegen soll. Nur im Zuge des ordentlichen Verfahrens könnten die Fragen zu den Konsequenzen des Abkommens diskutiert werden, ­begründete er den Antrag.