Es geht um die EU – und nur am Rand um Waffen

Gemäss der Umfrage, an der Mitte April knapp 11'000 Personen teilgenommen haben, liegt das Ja-Lager derzeit vorn. 55 Prozent wollen bestimmt oder eher für das Waffengesetz stimmen, 44 Prozent bestimmt oder eher dagegen. Das ist eine leichte Verschiebung um 2 Prozent gegenüber der ersten Tamedia-Umfrage von Anfang April. Der verantwortliche Politologe Fabio Wasserfallen spricht von einer «Bestätigung des Ja-Trends».

Laut Wasserfallen hat die aktuelle Entwicklung vor allem damit zu tun, dass es für viele um einen Grundsatzentscheid zur Europapolitik der Schweiz geht. «Das führt zu einer starken Polarisierung», sagt der Politologe. Das zeigt sich auch beim sehr tiefen Anteil Unentschlossener unter den Teilnehmern der Umfrage. 93 Prozent sind sich demnach bereits sicher, wie sie stimmen werden. Entscheidend werde deshalb am Ende sein, welches Lager besser mobilisieren könne, sagt Wasserfallen.

Starke Polarisierung

Das sieht auch SVP-Nationalrat Werner Salzmann so. Der Co-Präsident des Referendumskomitees sagt: «Wir können nur gewinnen, wenn wir sehr viele Menschen an die Urne bringen.» Sein Komitee setzt dafür auf den Schneeballeffekt. Mitglieder von Schützenvereinen und andere Gegner des Waffengesetzes werden aufgefordert, ihren Freundeskreis zu mobilisieren. «Wir müssen wie 2011 im Kampf gegen die Waffeninitiative Menschen an die Urne bringen, die sonst nie abstimmen gehen», sagt Salzmann. Er sei zuversichtlicher als auch schon, dass dies gelinge. Zumindest in den sozialen Medien und in den Kommentarspalten sind die Gegner aktiver.

Nur knapp in der Mehrheit sind die Gegner des Waffengesetzes aktuell in den ländlichen Gemeinden. Klar dafür sind hingegen die Bewohner der Städte und der Agglomerationen. Frauen sagen etwas deutlicher Ja als Männer. Und mit Ausnahme der SVP sind die Anhänger aller grosser Parteien mehrheitlich für das Waffengesetz. Im Vergleich zur ersten Umfrage gab es vor allem bei den Wählern von CVP und FDP Bewegung. Während diese Anfang April noch relativ knapp Ja sagten, sind inzwischen jeweils über 60 Prozent bestimmt oder eher für das Gesetz.

CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann, Mitglied des Pro-Komitees, sieht darin eine Bestätigung für die Anstrengungen, die ihre Seite in den letzten Wochen unternommen habe. Die Leute seien besser informiert und wüssten, was bei einem Nein auf dem Spiel stehe. «Wir haben unsere Kampagne zuletzt intensiviert», sagt auch FDP-Ständerat Josef Dittli. Entscheidend sei, dass die Befürworter auch abstimmen gehen, sagen beide. Glanzmann hofft dabei auf Rückenwind durch die Steuer-AHV-Abstimmung. Diese mobilisiere andere Bevölkerungskreise als die Waffenvorlage.