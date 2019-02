Er gehört einer assyrischen Familie an, die seit drei Generation in der Schweiz lebt. Assyrer bilden in Syrien und angrenzenden Ländern eine Minderheit. Diese Christen sprechen heute noch Aramäisch, die Sprache Jesu.

Sein Vater wurde verschleppt

Die Christen und Kurden im syrischen Nordosten waren schon bald nach Ausbruch der Revolution gegen das Assad-Regime im Jahr 2011 unter Druck von Jihadisten und arabischen Rebellen geraten. In Bedrängnis baute die assyrische Partei SUP eine eigene Truppe auf. Vizepräsident der SUP war der Tessiner Sait Cosar. Sein Sohn Johan kommt nun in der Schweiz vor Gericht.

Die SUP weigerte sich, mit dem Assad-Regime zusammenzuarbeiten. Vater Sait Cosar wurde vom syrischen Geheimdienst nach Damaskus verschleppt. Später schickten die Behörden den Angehörigen einen Totenschein, angebliche Todesursache Herzinfarkt. Dieses Dokument enthielt aber offensichtliche Unwahrheiten. Auch deshalb muss man annehmen, dass Vater Cosar 2014 vom Regime umgebracht wurde. Jedenfalls wurde der Schweizer Bürger seither nicht mehr lebend gesehen.

Sohn Johan war einer der Gründer des Syriac Military Council (MFS). Die Assyrer-Miliz verteidigte zusammen mit kurdischen Kräften die Gebiete im äussersten Nordosten Syriens gegen den Ansturm der Islamisten – ab 2014 auch mit amerikanischer Unterstützung aus der Luft.

Einsatz für die Assyrer war kein Geheimnis

In der Schweiz hatte Johan Cosar gemäss eigenen Angaben fünf Jahre lang als Unteroffizier in der Armee gedient. In Syrien bildete der Wachtmeister aus dem Tessin die ersten assyrischen Kämpfer aus, nahm an Gefechten teil und kommandierte Anfang 2015 ein Bataillon. Sein Kriegsname war Omid. Aus seinem Einsatz für die Assyrer und gegen die Islamisten machte er kein Geheimnis. Johan Cosar gab zahlreiche Interviews.