Er will mehr Sicherheit auf dem gefährlichsten Platz der Schweiz

Doch der Streit bleibt. In einer Woche möchte das Baudepartement mit der umstrittenen Renovierung der Tramschienen beginnen. Baudirektor Hans-Peter Wessels argumentierte am Mittwoch im Parlament, es eile, da 80 Prozent der Schienen in einem alarmierenden Zustand seien. Da könne man nicht zuwarten, bis die Verfahren für einen Gleisneubau durch sind, denn dies würde zwei, drei Jahre dauern.

Beat Leuthardt, der die Motion eingereicht hat, widerspricht. Bis Dezember 2020 sollten Planung und Bewilligungsverfahren durch sein. «Ende 2021 kann der Vorplatz zum Bahnhofgebäude tramfrei sein», sagt Leuthardt, der wie Urs Müller Basta angehört.

Die Chancen stehen 50:50

Der Direktor der Basler Verkehrsbetriebe habe bestätigt, dass sie bald so weit sein könnten, sagt Leuthardt. Und aus dem Bundesamt für Verkehr sei die Bestätigung gekommen, dass die Bewilligung, falls in Basel alle am gleichen Strick ziehen, in drei bis sechs Monaten erteilt werden könne. «Wenn Wessels nicht bis Dezember eine Vorlage bereit hat, werden wir den Volkswillen durchzusetzen wissen», sagt er. Er wisse, dass auch im Baudepartement mehrere Verwaltungsangestellte nicht damit einverstanden seien, wie der Baudirektor das Anliegen verschleppe.

Jetzt wird spekuliert, wie weit die wegen der Einsprachen aufschiebende Wirkung erhalten bleibt. Die Behindertenorganisation Inclusion ist noch in Verhandlungen, zeigt jedoch Bereitschaft, die Einsprache zurückziehen, sobald ihre Forderungen erfüllt sind. Urs Müller jedoch sieht momentan keinen Anlass dazu – schliesslich gilt er nicht umsonst als Fels in der Brandung.

Das Bundesamt für Verkehr könnte die aufschiebende Wirkung zwar aufheben, müsste diesen Entscheid den Einsprechern jedoch schriftlich mitteilen. Das ist noch nicht geschehen. So steht auf der Kippe, ob die Sanierung der Gleise wie geplant in einer Woche gestartet werden kann. Die Chancen ständen 50:50, sagte der Baudirektor.