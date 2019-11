«Epidemie» im Gym: Teenager nehmen Anabolika «wie Haribo»

Lange galten Anabolika als Nischenprodukte für Spitzenathleten. Heute hingegen dopt sich die breite Masse zum gestählten Körper – im Fitnesscenter, aber immer öfter auch an Schulen. Die gesundheitlichen Risiken werden verharmlost. Viele Teenager würden zu Präparaten greifen, «um mehr Likes zu erhalten», sagt ein Sportarzt. Sie bestellen offenbar Doping im Ausland: Noch nie wurden an der Schweizer Grenze so viele Sendungen mit verdächtigem Inhalt beschlagnahmt. Recherchen zeigen, dass auch prominente Bodybuilder im lukrativen Geschäft mitmischen. Im Aargau steht der Prozess gegen einen Ex-Champion an.