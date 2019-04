Enorme Unterschiede bei Bootsplatz-Mieten

Der Preisüberwacher hat von Gemeinde zu Gemeinde erhebliche Tarifunterschiede festgestellt. Das sei erklärungsbedürftig, schreibt er.

Anlass für die Untersuchung war, dass sich wiederholt Einheimische wegen der unterschiedlichen Tarife für das Parkieren des Bootes am Seeufer beim Preisüberwacher meldeten. Resultate der daraufhin aufgenommenen Untersuchung veröffentlichte die Preisüberwachung am Donnerstag in ihrem Newsletter.

Der teuerste Wasserplatz kostet demnach 1580 Franken im Jahr, der günstigste dagegen lediglich rund 144 Franken. Unterschiede bei Einrichtung, Alter und Komfort der Anlage könnten zwar den Preis beeinflussen, schreibt Monsieur Prix, Stefan Meierhans. Trotzdem sieht er Erklärungsbedarf.

Teuerster Platz in Montreux

Das Boot jederzeit fahrbereit im Wasser zu haben, kostet in Montreux VD am Genfersee am meisten. Den zweithöchsten Tarif hat Lachen SZ am Zürichsee. Am unteren Ende der Liste finden sich Romanshorn SG am Bodensee, Nyon VD am Genfersee und Gambarogno TI am Lago Maggiore.