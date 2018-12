Endlich geschafft: Hier freut sich Keller-Sutter

Die neue FDP-Bundesrätin heisst Karin Keller-Sutter. Die Vereinigte Bundesversammlung hat die 54-jährige St. Galler Ständerätin am Mittwoch mit 154 von 237 gültigen Stimmen gewählt. Keller-Sutter erreichte bereits im ersten Wahlgang das absolute Mehr. An zweiter Stelle lag der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki mit 56 Stimmen. 27 Stimmen gingen an verschiedene Personen. Das absolute Mehr lag bei 119 Stimmen.