Eltern sollen gezwungen werden, ihre Kinder zu impfen

Demnach will die Gesundheitspolitikerin nicht geimpfte Personen auch finanziell in die Pflicht nehmen, indem diese sich im Krankheitsfall stärker an den Heilungskosten beteiligen müssten. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind 87 Prozent der zweijährigen Kinder und 92 Prozent der 16-jährigen Jugendlichen mit den nötigen zwei Dosen geimpft.

Auch Hess sagt, es brauche womöglich einen Impfzwang mit Sanktionsmöglichkeiten. Wegen des aktuellen Masernausbruchs will der Nationalrat jetzt einen Vorstoss einreichen, in dem er vom Bundesrat wissen will, wie die 95-prozentige Impfquote erreicht werden kann.

Masern-Atlas der Schweiz: Wo die meisten erkranken (Abo+) Bislang unveröffentlichte Zahlen des Bundes geben Aufschluss darüber, wo Menschen am häufigsten die Masern haben. Dabei fällt eine Region besonders auf.

«Das ist eine Impfdiktatur!»

Gar nicht einverstanden damit ist Yvette Estermann: «Das ist eine unsinnige Impfdiktatur!», sagt die SVP-Nationalrätin. Die Masernimpfung sei bei gesunden Kindern «unnötig». Die Luzernerin will es den Eltern überlassen, ob sie ihre Kinder nach Absprache mit dem Kinderarzt impfen oder nicht. «Wer Angst vor Kinderkrankheiten hat, soll seine Kinder impfen, andere nicht.»

Unnötig finden Estermanns Parteikollegen eine Immunisierung zwar nicht, aber auch sie halten ein Impfobligatorium oder eine Kostenbeteiligung nicht für angezeigt. «Einen Zwang sollte es nur geben, wenn eine Epidemie droht. Sonst muss das Sache der Eltern bleiben», sagt der Basler Nationalrat Sebastian Frehner. Sein Baselbieter Ratskollege Thomas de Courten widerspricht allerdings in diesem Punkt: «Die persönliche Integrität ist auch in Zeiten von Masernepidemien unantastbar. Wo führt das denn hin - müssten wir auch für Zeckenbisse, Tollwut oder Aids einen Impfzwang einführen?», fragt er.

SVP-Nationalrätin Verena Herzog pocht ebenfalls auf Eigenverantwortung, fordert aber, dass sich impfunwillige Eltern vom Kinderarzt oder der Elternberatung über mögliche Folgeschäden informieren lassen müssten. Als Komplikationen der Krankheit können beispielsweise Lungen- oder Hirnentzündungen auftreten. «Entscheiden sie sich trotzdem dagegen, müssten sie auch bereit sein, die Folgekosten selbst zu übernehmen», so Herzog.