Einmal quer durch die Schweiz mit Mike Pompeo

Die Privatführung von FDP-Nationalrätin Christa Markwalder für den US-Aussenminister durch das Bundeshaus war zwar ein unkomplizierter Auftakt des Besuchs. Doch eigentlich ging es um mehr als den Austausch von Nettigkeiten: Die Schweizer Regierung hofft auf einen raschen Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der grössten Volkswirtschaft der Welt. Die USA wiederum brauchen die Schweiz derzeit als Vermittlerin in zwei internationalen Krisen: jener im Iran und jener in Venezuela.

In Bern gab sich Aussenminister Mike Pompeo betont volksnah. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am Sonntag in Bellinzona, als die bilateralen Gespräche zwischen Ignazio Cassis und Mike Pompeo vorüber waren, sagte der Schweizer Aussenminister vor der internationalen Presse im Castelgrande: «Es freut mich, dass Mike Pompeo auf seiner Europareise auch drei Tage in die Schweiz gekommen ist und meine Einladung angenommen hat.» Pompeo wiederum sagte, was Werte anbelange, seien die Schweiz und die USA Partner.

Man will den Freihandel

Inhaltlich blieb bei den Sachgeschäften indessen vieles vage, reichlich unverbindlich, von Absichtserklärungen geprägt. Wer bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA auf einen konkreten Zeitplan hoffte oder auch nur auf eine unverbindliche Angabe zum weiteren Vorgehen, sah sich enttäuscht.

Die Aussenminister sprachen zwar «auch über das mögliche Freihandelsabkommen», wie Cassis’ Departement später mitteilte. Beide Seiten hätten das grundsätzliche Interesse bestätigt. Aber viel mehr war da nicht. «Für beide Seiten ist klar, dass bei einem Abkommen beide Länder profitieren müssen», sagte Ignazio Cassis noch.

Die USA sind für die Schweiz der zweitwichtigste Handelspartner, und die Schweiz gehört zu den 15 grössten Handelspartnern der USA. Das gegenseitige Handelsvolumen beträgt rund 120 Milliarden Franken jährlich.

Das Sicherheitsaufgebot war gross. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Keineswegs eine beschlossene Sache ist aus Schweizer Sicht wiederum der Kauf eines neuen Kampfjets bei einem Hersteller aus den USA. Auch wenn Mike Pompeo in Bellinzona die US-Rüstungsindustrie in den höchsten Tönen lobte. Wie alle politischen Vertreter der am laufenden, technischen Wettbewerb beteiligten Länder versuchte auch er, seine Produkte als die besten anzupreisen.