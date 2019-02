Am Wochenende wurde der Fall einer Bundes­angestellten publik, die von ihrem Chef sexuell belästigt worden sein soll. Als sie sich wehrte, wurde sie entlassen. Ihre Firma hat den Fall ­untersucht: Was ist da schiefgelaufen?

Auf den konkreten Fall darf ich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht näher ein­gehen. Aber was Sie gerade geschildert haben, trifft so nicht zu. Wie man dem öffentlichen Urteil entnehmen kann, gab es verschiedene Gründe für die Kündigung – unter anderem haltlose Mobbingvorwürfe. Solche Medienberichte erwecken den Eindruck, man könne als Frau nur verlieren, wenn man sich wehrt. Das ist falsch. Man soll den Schutz des Arbeitgebers am Arbeitsplatz einfordern.