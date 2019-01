In der Schweiz führt eine nationale Zeugenschutzstelle seit Anfang 2013 Schutzprogramme für gefährdete Zeuginnen und Zeugen durch. Menschen also, die wegen ihrer Aussage in einem Strafverfahren massiv gefährdet sind. Beim Start war breit über das Programm berichtet worden. Das Bundesamt für Polizei, bei dem die Stelle angesiedelt ist, betonte, wie wichtig der Zeugenschutz zur Bekämpfung von Menschenhandel, Terrorismus und organisierter Kriminalität sei.