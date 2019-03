Ein Romand könnte Bischof von Chur werden

Am Wahltag selber kürt dann das Churer Domkapitel den Bischof aus einer von Rom vorgelegten Dreierliste. Ein 1948 verbrieftes Sonderrecht gewährt den 24 Domherren die Bischofswahl. Theoretisch zumindest. Faktisch ist es in den letzten 70 Jahren nie zu einer freien Wahl gekommen. Als Rom 1988 Wolfgang Haas als Weihbischof mit Nachfolgerecht einsetzte, hat es das Domkapitel gänzlich übergangen. Auch die Wahl Huonders von 2007 halten viele für eine «Farce»: Rom habe dem Dom­kapitel auf der Dreierliste einen Blinden, einen Lahmen und den Wunschkandidaten Huonder präsentiert.

Unverblümte Provokationen

Selbst der so konservative Nuntius Gullickson sagte im März 2017, unmittelbar vor dem erwarteten Rücktritt Huonders zu seinem 75. Geburtstag, die letzten Bischofswahlen seien mangelhaft gewesen. Er versicherte, für die Normalität der Churer Bischofswahl zu sorgen: Auf der römischen Liste würden nur Namen von Priestern stehen, die man kenne.

Kaum gesagt, kam aus Rom der völlig unerwartete Bescheid, dass Papst Franziskus Huonders Mandat um zwei Jahre verlängert habe. Spekulationen über das Warum schossen ins Kraut. Am plausibelsten tönt die Antwort, wonach Bischof Huonder über seinen direkten Draht nach Rom die Verlängerung der Amtszeit erwirkte, um seinen Favoriten Generalvikar Martin Grichting als Nachfolger salonfähig zu ­machen.

Der Zürcher mit den unverblümten Provokationen zeigte sich in der Folge zurückhaltender als zuvor: etwa in Kommentaren zum Islam oder zur Meinungsfreiheit in der NZZ, bisweilen auch in dieser Zeitung, oder an einer gediegenen Buchvernissage im bischöflichen Schloss mit bürgerlicher Prominenz wie CVP-Präsident Gerhard Pfister und FDP-Chefin Petra Gössi.

Couchepin intervenierte

Viele Beobachter halten es für ausgeschlossen, dass der ungeliebte Grichting Bischof werden oder nur schon auf die Liste gelangen könnte. Im Frühjahr 2008, als Huonder versuchte, Grichting zu seinem Weihbischof zu machen, intervenierte sogar der damalige Bundespräsident Pascal Couchepin.