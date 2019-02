Der Ausschuss der 28 EU-Botschafter (Coreper) winkte am Freitag in Brüssel den Entwurf der Schlussfolgerungen zur Beziehung Schweiz-EU durch. Zum Schluss müssen nun die Europa-Minister diese am kommenden Dienstag annehmen.

Eigentlich hätten die EU-Botschafter den Entwurf schon am Mittwoch abnicken sollen, doch dem Vernehmen nach hatte Ungarn einen Einwand geltenden gemacht – im Zusammenhang mit einer kurzen Passage über Migration, in der das Schweizer Engagement gelobt wird.