Am 26. April 2018 geht beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine Kinderpornografie-Meldung des FBI ein. Ermittlungen in der Schweiz ergeben, dass eine Person Bilder mit Nacktaufnahmen und sexuellen Handlungen mit Kindern über einen Server des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation hochgeladen hat. Die Person ist ein Mitarbeiter beim Aussendepartement (EDA), stationiert in Italien.