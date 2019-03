Diese fünf Grafiken zeigen, wie sich die Kriminalität verändert

Der Kanton, in dem verglichen mit seiner Bevölkerungszahl insgesamt am meisten Verstösse gegen das Strafgesetz verzeichnet wurden, ist der Kanton Basel-Stadt. Pro 1000 Einwohner wurden hier 106,3 Straftaten registriert. Nur Genf erreicht eine ähnlich hohe Zahl.

In Uri und Appenzell Innerrhoden kommen auf 1000 Einwohner nur gut 20 Fälle , also fünfmal weniger. Ohnehin registrierte die Polizei in eher ländlichen Kantonen verglichen mit der Einwohnerzahl weniger Gesetzesverstösse.