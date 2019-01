Seit Anfang Jahr hat die Schweiz zwei neue Bundesrätinnen. Sind es auch Ihre Bundesrätinnen?

Thomas Aeschi: Ladys first.

Jacqueline Badran: Mach nur, Aeschi.

Aeschi:Sie kennen die Empfehlung der SVP-Fraktion. Wir haben Karin Keller-Sutter und Heidi Z’graggen zur Wahl empfohlen. Ich habe beide gewählt. Ich bin überzeugt, dass wir mit Justizministerin Keller-Sutter wieder einen härteren Kurs in Asylfragen sehen werden. Verteidigungsministerin Viola Amherd wird die Beschaffung der Kampfflugzeuge fortführen – so wie sie Bundesrat Guy Parmelin aufgegleist hat.

Badran:(seufzt laut) Ja, das sind beides meine Bundesrätinnen. Wobei ich schon kurz erwähnen möchte, dass Nationalrätin Martullo-Blocher im Vorfeld diverse Parlamentarier zur Brust genommen und Heidi Z’graggen zur Wahl empfohlen hat – mit der Begründung, diese könne man besser steuern. Für mich ein fragwürdiges Verständnis von Gewaltentrennung und Konkordanz.

Aeschi: Frau Z’graggen war in der EU- und Zuwanderungspolitik schlicht näher bei uns. Wir massen uns doch nicht an, irgendeinen Bundesrat steuern zu können, auch nicht unsere eigenen.