Rechsteiner wirft dem Schweizer Chefunterhändler einen «Propagandafeldzug zur Schwächung des Lohnschutzes» vor. Der frühere Gewerkschaftschef ist mit seinem Gepolter nicht allein: Seit Wochen wird von links und rechts auf Balzaretti und dessen Chef, FDP-Aussenminister Ignazio Cassis, eingedroschen.

Für die SP hat Balzaretti die rote Linie überschritten, in den Augen der SVP einen «Kolonialvertrag» aus Brüssel mitgebracht. Und auch aus der Mitte setzt es Kritik ab: «Wer solche Unterhändler hat, hat in Brüssel schon verloren», sagte CVP-Chef Gerhard Pfister als Reaktion auf Balzarettis Aussage, Nachverhandlungen seien nicht möglich.

Die Intensität der Kritik am Chefunterhändler ist beispiellos in der jüngeren Schweizer Geschichte. Viel einfacher waren die Aufgaben indes nicht, welche die Top-Diplomaten in den letzten Jahren zu bewältigen hatten. Eine Übersicht:

Yves Rossier (2012–2016): Die Fehlbesetzung Yves Rossier (r.), zusammen mit David O'Sullivan. Foto: Keystone

Als FDP-Bundesrat Didier Burkhalter 2012 vom Innen- ins Aussendepartement wechselte, nahm er Yves Rossier mit, den bisherigen Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen. Angetrieben von seinem EU-freundlichen Chef, führte Rossier Verhandlungen mit Brüssel über ein Rahmenabkommen.

Davon gelangte ein Papier an die Öffentlichkeit, das Rossier mit seinem Gegenüber bei der EU, David O’Sullivan, verfasst hatte. Es zeigte, wie grosszügig der unkonventionelle Freiburger das Verhandlungsmandat des Bundesrats auslegte – indem er etwa gegen dessen Absicht über eine Ausweitung des Abkommens auf bestehende Verträge verhandelte.

In Erinnerung bleibt Rossier vor allem wegen einer unbedachten Interview-Äusserung. So antwortete er auf die Frage nach der Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Streitschlichtung: «Ja, es sind fremde Richter, es geht aber auch um fremdes Recht.»