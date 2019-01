Entsprechend sind es die SVP-Abweichler, die in der bürgerlichen Rangliste führen. Mit 30 Prozent Ja oder eher Ja figuriert die FDP auf dem letzten Platz, hinter der CVP mit 37 Prozent . Nationale Politgrössen der SVP finden sich nicht unter den Initiativbefürwortern. Doch auch an der Parteispitze weiss man, dass es parteiintern vor allem Bauern und landwirtschaftsnahe Kreise sind, bei denen die Initiative auf fruchtbaren Boden fällt.

Einer von ihnen ist Bauer Ernst Böni aus Stein am Rhein SH . Komme, was wolle, sagt er im Gespräch, «ich werde am 10. Februar ein Ja in die Urne legen». Über die letzten 50 Jahre hätten sein Vater und er, als dessen Nachfolger, «gegen 20 Prozent des Pachtlandes verloren, das anschliessend überbaut wurde». Das gehe so nicht weiter, sagt der bürgerliche Bauer, mit Blick auf die Schweiz.

«Wo im Sommer noch Kühe grasten, stehen heute Baukräne»

Böni vertrat die SVP jahrelang in der fünfköpfigen Stadtregierung von Stein am Rhein. Ihn ärgere, sagt er, dass stets bevorzugt auf der grünen Fläche gebaut worden sei, anstatt Industrie- und Gewerbebrachen abzubrechen, um dann dort neues Gewerbe anzusiedeln. Gefallen findet er am Gedanken, «dass auch die Linke einmal erfahren soll, wenn eine vom Volk angenommene Initiative im Parlament nicht umgesetzt wird», so wie das die SVP bei der Zuwanderungsinitiative habe erfahren müssen. Dasselbe erwartet Böni bei Annahme der Initiative durch Volk und Stände.

«Ich werde am 10. Februar ein Ja in die Urne legen»: Bauer Ernst Böni ärgert es, dass stets bevorzugt auf der grünen Fläche gebaut wurde. Bild: SVP

Sogar auf der Website des Initiativkomitees tritt der Solothurner Alt-Kantonsrat und Landwirt Hans Marti auf. Praktisch an jeder Delegiertenversammlung der SVP Schweiz ist er mit dabei und stützt normalerweise den Kurs seiner Parteileitung. Doch dieses Mal schert er aus. «Die Zersiedelung ist unbedingt zu stoppen und das Land zu schützen. Denken wir dabei auch an unsere Nachkommen», lässt er sich auf der Werbeseite der Jungen Grünen zitieren. Darauf angesprochen, doppelt Marti aus Biberist nach.

«Was hier in meiner Gemeinde abläuft, ist einfach nicht mehr normal. Wo im Sommer noch 50 Kühe grasten, stehen heute die Baukräne.» Es entstünden dort nun 170 Wohneinheiten. Das tue weh. Auf den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der die Initiative bekämpft, mag Marti nicht hören. Dort hätten sowieso ausländische Manager das Sagen. Enttäuscht ist er auch vom Bauernverband, der das Volksbegehren zur Ablehnung empfiehlt. Den Hof mit 50 Kühen hat Marti seiner Tochter übergeben, er selbst kämpft politisch weiter – für den Erhalt des Kulturlandes.