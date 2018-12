Das zu Ende gehende Jahr war ein Rekordjahr. Nie zuvor haben sich in der Schweiz so viele Menschen durch einen Zeckenstich eine ­virale Hirnhautentzündung eingefangen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zählte 380 gemeldete Fälle. Das sind 40 Prozent mehr als letztes Jahr und mehr als dreimal so viele wie noch vor drei Jahren.