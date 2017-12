Die etwas andere Balkan-Connection

In den erkerartigen Fenster­nischen hängen Gemälde. Rich­tige «Schinken», möchte man ­sagen. Die Porträts zeigen Zünftler, Gewerbler, Unternehmer mit dezenter Krawatte oder mit ba­rocker Halskrause. Auch heute noch dient der Saal im Zürcher Fünfsternhotel Widder der Widderzunft als Versammlungslokal.

An diesem Tag im November tönt es jedoch nicht zürideutsch unter der Kassettendecke aus Holz. Slawisch dominiert, dazu Englisch und Deutsch. Ein ­gemischtes Publikum. Es steht in Gruppen beisammen, die Stimmung ist etwas befangen.

Businessforum in Zürich

Eingeladen hat die 84 anwesenden Personen der Verein i-Dijaspora. Ziel des Businessforums ist, Fabrikanten aus dem holz­reichen Bosnien-Herzegowina mit Schweizer Holz- und Möbelkäufern ins Geschäft zu bringen.

Gastgeber ist ein smarter, ­hagerer Herr in schwarzem ­Anzug. Mit seiner schwarzen Haartolle erinnert er etwas an Johnny Cash. Allerdings ist ­dieser Mann in deutlich sport­licherer Verfassung.

Mit seiner prägnanten Nase würde er ohne weiteres in den Gemäldekanon im Raum passen. Edin Dacic gehört dem Vorstand von i-Dijaspora an. Die Organisation will das Wissen migrierter Bosnier für Bosnien-Herzegowina nutzbar machen (siehe Box).

Der Vorzeigeunternehmer

Dacic ist ein Vorzeigeunternehmer; auf dem Balkan ebenso gern gesehen wie in der Schweiz. Als Fünfjähriger kam er mit seinen Eltern in die Schweiz und ­besuchte später die Kaderschmiede HSG in St. Gallen.

Seiner Firma Daccomet, die er als 22-jähriger frischgebackener Ökonom mit finanzieller Unterstützung seiner Eltern gründete, gehören heute zwei Fabriken – je eine in Bosnien-Herzegowina und in Serbien. Sie produzie­ren unter anderem Möbel für den schwedischen Einrichtungs­giganten Ikea. Dacic ist mittlerweile Chef von rund 700 Angestellten. Mit 49 Jahren hat er es – auch dank Schweizer Unterstützung – geschafft.

Jung und vorbildlich

Und nun will Dacic einen Schritt weitergehen. Nach etlichen Ansprachen und Präsentationen werden im ehrwürdigen Saal Stühle weggeräumt, Stehtische angerollt und Häppchen ­ge­reicht.

«B2B» steht auf dem Programm, im Wirtschaftsslang bedeutet dies Business-to-Business. An den Tischchen bringen sich die Vertreter der 16 anwe­senden bosnischen Firmen für die anwesenden einheimischen ­Abnehmer in Position.

Auffallend jung sind die beiden Manager am Tisch 2, Sonja Gavric und Stefan Ostojic. Sie legen Muster verleimter Holzplatten aus. Mit der Hochglanzpräsentation ihrer Firma, Gläsern und Häppchen wird es etwas eng auf der Abstellfläche. Das Pärchen, beide 25-jährig, lächelnd, adrett, gehört bereits dem mittleren ­Kader des bosnischen Unternehmens Megadrvo an. «Wir exportieren 95 Prozent unserer Produkte», erzählt Gavric.

Auch Armin Alicic schaut bei ihnen vorbei. Er ist Einkäufer für die Baumarktkette Hornbach. Bauholz, Konstruktionsholz, Tischplatten stehen auf seinem Wunschzettel. Alicic wurde ebenfalls auf dem Balkan geboren, aufgewachsen ist er wie Dacic in der Schweiz. «Was ich schätze, ist, dass die beiden Holzmuster mitgenommen haben. So erhalte ich einen Eindruck der Qualität.» Nicht alle würden einen so professionellen Eindruck hinterlassen wie die beiden Jungmanager.

Know-how aus der Schweiz

Der Mangel solcher Nachwuchstalente machte und macht Dacic schwer zu schaffen auf dem ­Balkan. Mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens und dem späteren Bürgerkrieg verkümmerte das einst solide Bildungssystem. Dacic ist immer noch auf demnächst in Rente gehende, im früheren sozialistischen Jugoslawien ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Zum Glück streben Junge wie Gavric und Ostojic auf. ­Dazwischen klafft die Lücke der verlorenen Generation, wie Dacic sie bezeichnet.

In seiner Not wandte sich Dacic vor ein paar Jahren an die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). Mit deren Unterstützung baute dann die Berner Fachhochschule in Biel einen Ausbildungsgang für angehende Manager in der Holzbranche auf. Auch Gavric und Ostojic durchlaufen die fünf Module. 1500 Euro zahlen sie je dafür. Die Kosten jedoch belaufen sich auf 12'000 Franken pro Person, die Differenz übernimmt die Deza.

Die harte Tour und ein Dacia

Das ist nicht die einzige Hand­reichung der Schweiz, auf die ­Dacic zurückgreifen konnte. ­Dacic erinnert sich an die Zeit, als er sich entschied, in Bosnien ­Geschäfte zu machen. Damals ­habe er «auf die harte Tour» ­lernen müssen, was das heisse. Zusammengefasst etwa so: Die Infrastruktur war marode, die Belegschaft vom Sozialismus verdorben und nach Jahren deswirtschaftlichen Niedergangs abgelöscht. Er versuchte es mit Tricks, zum Beispiel jenem mit dem Auto.

Dacic stellte einen fabrikneuen roten Dacia auf das Werksgelände. Dieser winkte als Belohnung für den erfolgreichsten Angestellten. Monatelang stand der Wagen vor dem Fabrikeingang.

Die augenfällige Verlockung förderte jedoch nicht nur den Leistungswillen. Schlaumeier tricksten das Punktesystem aus. «Eine Mitarbeiterin sammelte nach kurzer Zeit so viele Punkte, dass es auffiel», erzählt Dacic. Es stellte sich heraus, dass ihr Ehemann seine Punkte ihrem Konto gutschrieb.

Wertvoll, aber nicht teuer

Doch auch Dacic liebt es schelmisch. Seine Rechnung ging am Ende auf. Die Angestellten entdeckten ihren Ehrgeiz. Entscheidenden Anteil daran hatte ein Schweizer Holzfachmann. Dessen Hilfe sei unschätzbar gewesen.

«Ich habe Möbelfabriken gekauft, hatte aber keine Ahnung von Holz», gesteht Dacic. Swiss­contact, eine Stiftung für tech­nische Zusammenarbeit, organisierte ihm dann diesen Experten. Letztlich hätten dessen Tipps ihm geholfen, die Produktion zu verdoppeln.

«Ein paar Tausend Franken Unterstützung für einen Schweizer Experten brachten mich enorm weiter.»Unternehmer Edin Dacic

Die Spesen, Flüge und ein Sackgeld für den Experten kosteten Swisscontact etwa 7000 Franken. Kost und Logis übernahm Dacic. Die Arbeit leistete der Experte gratis. Dacic stellt fest: «Ein paar Tausend Franken brachten mich enorm weiter.»

Um überhaupt genug Start­kapital für den Einstieg ins Holzgeschäft auf dem Balkan aufbringen zu können, erhielt der Unternehmer zudem zweimal je ein Darlehen von einer halben Million Franken von einem Start-up-Fonds des Staatssekretariats für Wirtschaft. «Das Geld ist längst wieder zurückgezahlt», betont Dacic. Seine Firmen erwirtschaften heute einen Umsatz von rund 23,5 Millionen Franken pro Jahr.

Und das Geschäft

Sonja Gavric und Stefan Ostojic fahren nun in Dacics Windschatten. Nächstes Jahr kommt das Pärchen für das letzte 14-tägige Modul der Kaderausbildung in die Schweiz. Die Angestellten der bosnischen Firma Megadrvo freuen sich ungemein darauf. Ob das Businessforum sich für sie ­direkt auszahlte, ist ein paar ­Wochen danach noch ­offen.

Armin Alicic, der Einkäufer der deutschen Baumarktkette Hornbach, behandelte alle Firmen gleich: «Absolut unverbindlich» hat er die Firmenvertreter aufgefordert, Hornbach eine «kurze, knackige Präsentation» zu schicken.

«Bosnien hat wunderbares Holz, und auch ökonomisch wäre eine Zusammenarbeit grundsätzlich interessant», sagt er. Denn die Produktionskosten sind tief und die Transportwege kurz.

Allein, das ist nicht genug, um mit einem Grosskunden wie Hornbach ins Geschäft zu ­kommen. Der 31-jährige Alicic muss Garantien zur Qualität und zur Lieferkapazität haben. Viele der bosnischen Firmenbotschafter seien etwas scheu und ungeübt aufgetreten.

Da hoben sich Gavric und Ostojic wohltuend ab. Alicic, berührt von den Begegnungen an diesem Tag, drückt den beiden die ­Daumen. (Berner Zeitung)