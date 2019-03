Die Zukunft der Ruag-Jobs wird schöngeredet

«Wir setzen alles daran, die Schweizer Arbeitsplätze zu erhalten», sagte Ruag-Präsident Remo Lütolf vor den Medien, als er erklärte, wie der Bund den staatlichen Rüstungskonzern zerlegen und teilprivatisieren will.

Klingt gut. Ohnehin: Es leuchtet ein, ein Unternehmen, das mehrheitlich im Ausland operiert und Satellitenverkleidungen oder Rumpfteile des Airbus A320 herstellt, teilweise aus der staatlichen Hoheit zu entlassen.

Nur: Wie passt das zusammen – einerseits privatisieren, also Einfluss abgeben, und andererseits Jobs wahren, also Einfluss ausüben? Lütolf erklärte die Überlegungen am Beispiel des neu geplanten Unternehmens Ruag International, das aus den heutigen Divisionen Raumfahrt und Flugzeugbau bestehen soll. Beide Elemente haben heute je einen kleinen Schweiz-Anteil, aber kombiniert soll dieser so gross sein, dass es Sinn macht, Ruag International aus der Schweiz heraus zu steuern. Auch privatisiert.