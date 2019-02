Doch jetzt zeigt sich: Die Politik kann auch mit dem Kompromissvorschlag nicht auf die Unterstützung der Wirtschaft zählen. Das geht aus den Vernehmlassungsantworten zur geplanten Gesetzesänderung hervor. Morgen endet die Frist – und das Urteil der federführenden Verbände ist ein­deutig. Für den Gewerbeverband sind die jährlichen Kosten von 224 Millionen Franken zu hoch, wie Vizedirektor Kurt Gfeller sagt. Der Vaterschaftsurlaub soll – gleich wie die Mutterschaftsentschädigung – über die Erwerbsersatzordnung (EO) finanziert werden. Auch bei den Vätern würde das Taggeld 80 Prozent des durchschnittlichen Einkommens betragen und auf 196 Franken pro Tag begrenzt.

Auch der Arbeitgeberverband warnt vor den Folgen

Gemäss Gesetzesentwurf dürften die Väter ihren Urlaub nach der Geburt während eines halben Jahres entweder tageweise oder am Stück beziehen. «Die zusätzlichen Absenzen wären gerade für kleine Unternehmen sehr schwierig zu bewältigen», sagt Gfeller. Häufig sei in diesen Firmen nur eine Person für einen gewissen Aufgabenbereich zuständig. Der Gewerbeverband will es deshalb den einzelnen Betrieben überlassen, ob sie einen Vaterschaftsurlaub einführen wollen. Dafür brauche es keine Gesetzesänderung, so Gfeller.

Auch der Arbeitgeberverband warnt in seiner Antwort auf fünf Seiten vor den Folgen eines gesetzlichen Vaterschaftsurlaubs: Die Arbeit verteuere sich in den nächsten Jahren demografiebedingt «massiv» – nur schon um das heutige Leistungsniveau in den Sozialversicherungen zu halten. Wegen dieser Mehrbe­lastungen in Milliardenhöhe ertrage es keinen weiteren Ausbau der Sozialwerke, heisst es im Papier. Mit dem Vaterschaftsurlaub müssten die EO-Beiträge um 0,05 Prozentpunkte auf 0,5 Lohnprozent erhöht werden.

«Grosser Teil Symbolpolitik»

«Wir sind nicht grundsätzlich gegen einen Vaterschaftsurlaub», stellt Präsident Valentin Vogt klar. Das Beispiel Novartis zeige, dass die Unternehmen in manchen Branchen wegen des Fachkräftemangels eigene Lösungen fänden. Der Pharmariese bietet seinen Mitarbeitern künftig einen 14-wöchigen Urlaub, wie CH-Media diese Woche berichtete. Die Wirtschaft wolle diese Entscheidung den Firmen überlassen, denn je nach Branche seien andere Anliegen vordringlicher, auf dem Bau etwa Frühpensionierungen. «Die Wirtschaft kann leider nicht alle Wünsche finanzieren», sagt Vogt.

In der Schweiz müsse die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden, hatte Vogt im letzten Herbst in dieser Zeitung gefordert. Dass die Wirtschaft nun den Vaterschaftsurlaub ablehnt, sieht er nicht als Widerspruch. «Zwei Wochen Urlaub lösen doch das Problem nicht. Das ist zu einem grossen Teil Symbolpolitik.» Zielführender sei es, flexiblere Arbeitszeitmodelle und Tagesstrukturen in den Schulen zu etablieren.