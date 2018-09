Die Sympathie für Öko-Landwirtschaft kennt Grenzen

Fair-Food-Initiative. Initiative für ­Ernährungssouveränität. Die Namen der beiden Agrarinitiativen, über die am Sonntag abgestimmt wurde, treffen den herrschenden Zeitgeist und tönen sympathisch. Trotzdem wurden die beiden Volksinitiativen an der Urne in hohem Bogen verworfen. 61,3 Prozent der Abstimmenden sagten Nein zu Fair Food. Sogar 68,4 Prozent lehnten die Ernährungssouveränitäts-Initiative ab. Ganz offensichtlich gingen die zwei Vorlagen dem Schweizer Stimmvolk zu weit – zumindest bei jenen lediglich 37 Prozent, die überhaupt abstimmen mochten.

Sie erinnern sich: Genau vor einem Jahr ­hatten die Schweizerinnen und Schweizer deutlich Ja gesagt zum Ernährungssicherheits-Artikel. Der Schutz von Kulturland und die bewusste, auch finanzielle, Förderung von nachhaltiger Produktion in der Landwirtschaft sind seither in der Bundesverfassung verankert. Die Initianten der beiden aktuellen Agrarinitiativen blieben im lauen Ab­stimmungskampf den Nachweis schuldig, dass es darüber hinaus noch weitere Regeln für die Landwirtschaft und für den Import von Landwirtschaftsprodukten braucht.

Die Gegenkampagne von Economiesuisse hat mit ihren einfachen, klaren Argumenten auf der anderen Seite voll verfangen. Höhere Preise, weniger Auswahl, mehr Bürokratie – wer möchte dazu ernsthaft Ja sagen? Selbst die Schweizer Bauern, gesetzlich verankerten Privilegien grundsätzlich nicht abgeneigt, blieben den Vorlagen gegenüber skeptisch und lehnten sie grösstenteils ab. In den ländlich geprägten Gebieten war die Ablehnung denn auch am grössten. Am meisten Ja-Stimmen erhielten die beiden Initiativen in der Romandie und im urban-linken ­Milieu. Doch das reicht erfahrungsgemäss nicht, um eine Abstimmung zu gewinnen.

