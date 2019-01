Der Bundesrat hat am Mittwoch Daniela Stoffel zur Staatssekretärin für internationale Finanzfragen (SIF) ernannt. Sie folgt auf Jörg Gasser, der per Ende Februar aus der Bundesverwaltung ausscheidet. Stoffel wird ihr neues Amt am 1. März antreten. Die Botschafterin ist heute Leiterin des politischen Stabs im SIF sowie Diplomatische Beraterin des Departementsvorstehers.